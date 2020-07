Veröffentlicht am 20. Juli 2020 von wwa

WISSEN – Räuberische Erpressung auf Angestellten einer Spielhalle Am Montagmorgen, 20. Juli 2020, gegen 02:00 Uhr, betrat ein Mann eine Spielhalle in der Rathausstraße in Wissen kurz bevor sie geschlossen wurde und bedrohte den 42jährigen Angestellten mit einer kleinen Pistole. Der Mitarbeiter der Spielhalle wurde aufgefordert, den Tresor zu öffnen und sein eigenes Geld auszuhändigen. Zu der Öffnung des Tresors kam es nicht. Der Täter flüchtete mit einem kleinen Bargeldbetrag. Verletzt wurde niemand.

Der Täter konnte trotz Absetzen des Notrufes und sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei Betzdorf unerkannt entkommen. Zum Zeitpunkt der Tat befanden sich keine weiteren Personen mehr in der Spielhalle. Die Beschreibung des Täters lautet wie folgt:

— männlich

— ca. 25 – 28 Jahre alt

— deutsche Sprache ohne Akzent

— schmale Statur

— ca. 180 cm groß

— blondes Haar

— blaue Augen

— kein Brillenträger

— bekleidet mit einer blauen OP-Maske, dunkle Mütze, dunkle Hose,

helles kurzärmeliges T-Shirt mit dunkler abgesetzter Naht am

Kragen.

— die Pistole wurde in der rechten Hand geführt.

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei