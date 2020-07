Veröffentlicht am 20. Juli 2020 von wwa

KIRCHEN – Versuchter Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft in Kirchen –Unbekannte Täter hebelten am Montagmorgen, 20. Juli 2020, gegen 02:00 Uhr die Notausgangstür eines Bekleidungsgeschäftes in der Jungenthaler auf. Dabei wurde ein akustischer Alarm ausgelöst. Die Täter dürften daraufhin geflüchtet sein, da im Markt keinerlei Veränderungen festgestellt und offensichtlich nichts entwendet wurde.

Von der Zentrale des Bekleidungsgeschäftes, bei der der Alarm einging, wurde keine Polizei benachrichtigt. Bei der Polizeiinspektion Betzdorf ging auch von der Bevölkerung kein Hinweis auf die ertönende Alarmanlage ein.

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei