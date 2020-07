Veröffentlicht am 20. Juli 2020 von wwa

HACHENBURG – Verkehrsunfallflucht in Hachenburg – Polizei sucht Zeugen – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 18. auf 19. Juli 2020, gegen Mitternacht, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz vor der Shisha-Bar in der Saynstraße. Ein unbekannter PKW-Fahrer beschädigte beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß geparkten PKW eines Mannes am linken Fahrzeugheck. Anschließend verließ der verantwortliche Fahrzeugführer die Unfallstelle ohne sich um die Schadensabwicklung zu kümmern. Quelle: Polizei