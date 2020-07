Veröffentlicht am 20. Juli 2020 von wwa

WISSEN – Sachbeschädigungen in Wissen – Am Samstag, 18. Juli 2020, wurde durch eine Anwohnerin der Koblenzer Straße in Wissen eine Sachbeschädigung angezeigt, weil in der Nacht vom 17. auf den 18. Juli 2020 ein unbekannter Täter die beiden hinteren Reifen des Pkw der Frau zerstochen hatte, der seitlich neben dem Haus auf der Grundstückszufahrt geparkt gestanden hatte. Im Zuge dieser Anzeigenerstattung wurde dann bekannt, dass der Frau bereit in der Nacht vom 08. auf den 09. Juli 2020 an gleicher Stelle bereits schon einmal ein Hinterradreifen ihres Pkw zerstochen wurde, und in der Nacht vom 10. auf den 11. Juli 2020 auch noch mehrere Steine gegen die verputze Hausfassade geworfen wurden, wodurch der Putz auch Schaden nahm.

Hinweise in der Sache werden erbeten an die Polizei Wissen, 02742 / 9350. Quelle: Polizei