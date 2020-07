Veröffentlicht am 19. Juli 2020 von wwa

BETZDORF – Sachbeschädigung an PKW in Betzdorf – In der Zeit vom 16. bis 17. Juli 2020, zwischen 21:00 und 12:00 Uhr kam es in Betzdorf, Burgstraße, zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Der grüne VW Polo einer 20jährigen Frau wurde an der Beifahrertür durch Kratzen mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf, Tel.: 02741-9260. Quelle: Polizei