Veröffentlicht am 19. Juli 2020 von wwa

MUDERSBACH – Trunkenheit im Straßenverkehr in Mudersbach – Am Freitagmittag, 17. Juli 2020, gegen 13:15 Uhr, meldet ein Zeuge eine gestürzte Fahrerin eines Mofa-Rollers in Mudersbach. Im Bereich der Kölner Straße in Mudersbach-Niederschelderhütte wurde die Mofafahrerin von der Polizei angetroffen. Weder die 50jährige Fahrerin noch andere Personen wurden verletzt. Allerdings wurde bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest verlief deutlich positiv. Bei der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und eine Strafanzeige erstattet. Quelle: Polizei