19. Juli 2020

KOBLENZ – Diebstahl von Grabschmuck auf dem Friedhof Koblenz-Ehrenbreitstein – Vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 15. auf 16. Juli 2020, kam es auf dem Friedhof im Koblenzer Stadtteil Ehrenbreitstein zu einer Reihe von Diebstählen. Soweit der Polizei bislang bekannt, wurden an mindestens zehn Grabstätten Vasen und Grablaternen gestohlen. Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 1 unter der Telefonnummer: 0261-1030, in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei