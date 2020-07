Veröffentlicht am 19. Juli 2020 von wwa

NEUWIED – Jugendzentrum Big House öffnet wieder die Pforten – Nach zwei Wochen Schließzeit während der Sommerferien ist das städtische Jugendzentrum Big House, Museumsstraße 4a, ab dem 28. Juli wieder geöffnet. Auf Grund der Hygienebestimmungen wird es jedoch zunächst weiterhin zwei Zeiträume geben, in denen das Big House offen steht: Von Dienstag bis Freitag ist es jeweils von 15 bis 17 Uhr sowie von 18 bis 20 Uhr geöffnet. Dann stehen Angebote wie Billard, Playstation, Kicker oder Tischtennis bereit. Das Big House-Team freut sich, seine Jugendlichen wieder zu sehen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.bighouse-neuwied.de oder per Mail an jugendzentrum@neuwied.de.