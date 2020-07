Veröffentlicht am 19. Juli 2020 von wwa

BETZDORF – Trunkenheit im Verkehr mit 1,17 Promille in Betzdorf – Am Donnerstagabend, 16. Juli 2020, wurde gegen 23.30 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Betzdorf ein Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei fiel den Beamten auf, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,17 Promille. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei