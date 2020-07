Veröffentlicht am 18. Juli 2020 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Schwerer Motorradunfall auf der L 257 – Ein 59jähriger Motorradfahrer vom Niederrhein befuhr als letzter einer Dreiergruppe die L 257 aus Richtung Hausen kommend in Fahrtrichtung Bad Hönningen. Ausgangs einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitschutzplanke und blieb im Straßengraben schwer verletzt liegen. Aufgrund seiner schweren Verletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, so die Polizei, besteht keine Lebensgefahr. Quelle: Polizei