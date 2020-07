Veröffentlicht am 18. Juli 2020 von wwa

BORNHEIM-MERTEN – Autofahrer öffnete Tür: Zweiradfahrerin zieht sich bei Sturz schwere Verletzungen zu – Bei einem Verkehrsunfall in Bornheim-Merten wurde am Donnerstag, 16. Juli 2020, gegen 16.10 Uhr, eine 62jährige Fahrerin eines Motorrollers schwer verletzt. Sie befuhr mit ihrem Zweirad die abschüssige Klosterstraße. Plötzlich öffnete ein 37jähriger Autofahrer, der sein Fahrzeug in einer Parkbucht an der rechten Straßenseite geparkt hatte, die Fahrertür. Beim Versuch, der geöffneten Tür auszuweichen, stürzte die 62jährige zu Boden und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Polizei zu diesem Thema: Leider kommt es immer wieder zu Verkehrsunfällen, bei denen Autofahrende durch das Öffnen der Autotür Zweiradfahrer zum Sturz bringen. Diese Geschehen werden als Dooring-Unfälle bezeichnet.

Zur Verhinderung solcher Unfälle, die oftmals mit schweren Folgen für den Zweiradfahrer enden, müssen Autofahrende sich vor dem Öffnen der Autotür immer und ohne Ausnahme mit dem Schulterblick davon überzeugen, dass sich kein Radfahrender dem Auto nähert.

Die Polizei appelliert: Schauen Sie vor dem Aussteigen nicht nur in den Außenspiegel, sondern auch über die linke Schulter nach hinten. Unterstützt wird dies auch durch die Anwendung des „Holländischen Griffs“: Dabei wird die Fahrertür stets mit der rechten Hand geöffnet. Dadurch wird der Oberkörper gedreht und der Blick richtet sich automatisch seitlich nach hinten. Auch Beifahrer sollten aufpassen und ihre Tür mit der weiter entfernten Hand, also der linken Hand, öffnen.

In einem Video der Polizei Magdeburg wird diese einfache Vorsichtsmaßnahme anschaulich dargestellt: https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=YHhbao_uHic&feature=emb_title.

Radfahrende sollten zudem einen Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter zu parkenden oder haltenden Kraftfahrzeugen einhalten. Quelle: Polizei