Veröffentlicht am 18. Juli 2020 von wwa

INGELBACH – Einfamilienhaus brennt in der Nacht von Freitag auf Samstag in Ingelbach – Nachbar retten zwei Kinder – Am frühen Samstagmorgen, 18. Juli 2020. gegen 00:20 Uhr wurde der Polizeiinspektion Altenkirchen der Brand eines Einfamilienhauses in 57610 Ingelbach gemeldet. Aus noch ungeklärter Ursache entstand am Fassadenbereich an einem Anbau des Hauses der Brand, woraus sich letztendlich ein Vollbrand entwickelte. Dort seien, so nach den ersten Ermittlungen der Polizei, am Tag Renovierungsarbeiten durchgeführt worden.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich zwei Kinder in dem Gebäude. Nachbarn sind durch einen lauten Knall aufgeschreckt, auf das Feuer aufmerksam geworden und haben die Kinder herausgeklingelt. Daher ist es zu keinem Personenschaden gekommen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Wohnhaus bereits im Vollbrand. Durch die örtlichen Feuerwehren der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld wurde das Feuer unter Kontrolle gebracht. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern gegenwärtig noch an. Die Höhe des Sachschadens ist derzeitig nicht abzuschätzen. Quelle: Polizei