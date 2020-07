Veröffentlicht am 17. Juli 2020 von wwa

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Keine Corona-Infektionen bei Reihentestung an rheinland-pfälzischen Kitas festgestellt – Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 7.278 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 238 Todesfälle und 6.781 genesene Fälle. 259 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Ahrweiler 218 1 198 8 Altenkirchen 180 11 161 2 Alzey-Worms 272 11 261 0 Bad Dürkheim 329 12 317 0 Bad Kreuznach 204 7 195 1 Bernkastel-Wittlich 184 2 174 3 Birkenfeld 92 2 88 1 Bitburg-Prüm 215 5 194 16 Cochem-Zell 138 1 136 0 Donnersbergkreis 138 6 131 0 Germersheim 199 6 166 5 Kaiserslautern 111 1 106 3 Kusel 98 1 94 3 Mainz-Bingen 439 25 407 2 Mayen-Koblenz 352 15 334 0 Neuwied 228 4 211 6 Rhein-Hunsrück 168 6 160 1 Rhein-Lahn-Kreis 159 6 153 0 Rhein-Pfalz-Kreis 274 5 262 3 Südliche Weinstr. 155 3 152 0 Südwestpfalz 121 3 103 14 Trier-Saarburg 225 9 193 12 Vulkaneifel 124 5 117 0 Westerwaldkreis 389 22 357 3 Stadt Frankenthal 47 2 45 0 Kaiserslautern 215 6 184 19 Koblenz 270 18 247 1 Landau i.d.Pfalz 57 2 54 0 Ludwigshafen 344 2 328 2 Mainz 686 27 653 1 Neustadt Weinst. 112 2 104 2 Pirmasens 33 0 31 5 Speyer 111 1 102 4 Trier 120 1 103 13 Worms 227 7 217 2 Zweibrücken 44 1 43 0

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen. Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

Keine Corona-Infektionen bei Reihentestung an rheinland-pfälzischen Kitas festgestellt

Bei insgesamt 293 stichprobenartigen Tests in 10 rheinland-pfälzischen KITAs ergaben sich keine Hinweise auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus.

Das Landesuntersuchungsamt analysierte insgesamt 188 Proben von Kindern in diesen Kindertageseinrichtungen auf das Coronavirus. Hinzu kamen 105 Proben von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Nach den Sommerferien sollen auch diese Tests wiederholt und die Ergebnisse verglichen werden.

„Es freut mich, dass in den getesteten Kindertageseinrichtungen derzeit keine Hinweise auf unerkannte Fälle von Coronavirus-Infektionen bestehen“, so Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler. „Auch diese Ergebnisse zeigen, dass sich die Teststrategie der Landesregierung, die eine anlassbezogene Populationstestung vorsieht, bewährt.“