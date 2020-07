FRIEDEWALD-NISTERBERG – Andree Düster in seiner Funktion als stellvertretender Wehrführer des Löschzugs Friedewald-Nisterberg bestätigt

Veröffentlicht am 18. Juli 2020 von wwa

FRIEDEWALD-NISTERBERG – Start in die zweite Amtszeit – Andree Düster in seiner Funktion als stellvertretender Wehrführer des Löschzugs Friedewald-Nisterberg bestätigt – Auf den Tag genau vor zehn Jahren wurde Andree Düster durch den damaligen 1. Beigeordneten der Verbandsgemeinde Daaden Dieter Bieler in seine erste Amtszeit als stellvertretender Wehrführer der Feuerwehr Friedewald-Nisterberg bestellt.

Diese Bestellung wurde nun durch Bürgermeister Wolfgang Schneider am 15. Juli 2020 erneuert. Im Rahmen dieser dankte er Düster für die bislang geleistete Arbeit – verbunden mit den Wünschen, dass er auch weiterhin sein Engagement positiv in der Feuerwehr einbringen werde.

Das Landesgesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz sieht vor, dass alle Führungskräfte der freiwilligen Feuerwehren für eine Amtszeit von zehn Jahren gewählt werden. In einer Wahlversammlung am 11. Juli 2020 wurde Andree Düster durch die Anwesenden für eine weitere Amtszeit gewählt.