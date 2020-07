Veröffentlicht am 17. Juli 2020 von wwa

BETZDORF – Wohnungseinbruchsdiebstahl in Betzdorf – Während der Abwesenheit des Wohnungsinhabers drangen unbekannte Täter in der Zeit von Sonntag, 05. Juli 2020, 17:00 Uhr bis Samstag, 11. Juli 2020, 10:00 Uhr in die Wohnung in der Karlstraße ein, nachdem ein auf Kipp stehendes Fenster aufgehebelt wurde.

Aus der Wohnung wurden ein Fernseher und zwei Playstation entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei