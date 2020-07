Veröffentlicht am 17. Juli 2020 von wwa

HÖVELS – Fahren ohne Fahrerlaubnis in Wissen – Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am Mittwochnachmittag, 15. Juli 2020, gegen 15.15 Uhr ein Rollerfahrer auf der Bundesstraße 62 in der Ortslage Hövels-Siegenthal von einer Streife der Polizeiwache Wissen angehalten und kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass es sich um einen führerscheinpflichtigen Roller handelte, der 20jährige Fahrer aber nur im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung ist. Gegen den Fahrer wird ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Quelle: Polizei