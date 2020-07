Veröffentlicht am 17. Juli 2020 von wwa

BETZDORF – Einbruch in ein Blumengeschäft in Betzdorf – Unbekannte Tatverdächtige hebelten in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag, 15. auf 16. Juli 2020, an einem Blumengeschäft in der Wilhelmstraße den auf Kipp stehenden Fensterflügel neben der Eingangstür zum Blumengeschäft aus der Verankerung. Die Räumlichkeiten wurden anschließend durchsucht und ein geringer Bargeldbetrag entwendet.

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei