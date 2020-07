Veröffentlicht am 17. Juli 2020 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Verkehrsunfallflucht in Wissen – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 15. auf 16. Juli 2020, wurde in der Zeit zwischen 20.00 und 03.00 Uhr ein vor einem Wohnhaus in der Bergstraße in 57587 Birken-Honigsessen geparkter Pkw durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Nach Spurenlage wurde der Pkw von einem anderen Fahrzeug seitlich gestreift, das aus Richtung Hauptstraße kommend in die Bergstraße gefahren wurde. Der Unfallfahrer beging Unfallflucht. Der Sachschaden beträgt circa 2.500 Euro. Hinweise an die Polizeiwache Wissen, 02742/9350. Quelle: Polizei