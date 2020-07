Veröffentlicht am 16. Juli 2020 von wwa

FLAMMERSFELD – Ehemaliger Flammersfelder Wehrleiter Stefan Krämer verabschiedet – Der ehemalige Wehrleiter der früheren Verbandsgemeinde Flammersfeld Stefan Krämer wurde durch den kommissarischen Kreisfeuerwehrinspekteur Ralf Schwarzbach aus den Reihen der Wehrleiter verabschiedet. Bereits im März war Krämer, der weiterhin in der Feuerwehr aktiv ist, von Bürgermeister Fred Jüngerich aus dem Ehrenbeamtenverhältnis entlassen. Schwarzbach dankte Krämer für seine langjährige Tätigkeit für die Feuerwehr, in die auch die Fusion mit der Altenkirchener Wehr gefallen ist, und wünschte dem neuen Wehrleiter der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, Björn Stürz, viel Erfolg. Das Engagement in der Feuerwehr sei ausgesprochen wichtig für das Gemeinwesen. Die Führungsaufgaben innerhalb der Wehren seien mit großem zeitlichen Einsatz verbunden. Auch Stürz dankte Krämer für sein Wirken. (Foto: privat)