Veröffentlicht am 16. Juli 2020 von wwa

VERBANDSGEMEINDE ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Ritterspiel in Burglahr an der Burg Lahr – Die Ritterspiel an der Burg Lahr in Burglahr rundeten bei sonnigem Wetter die erste Ferienspaßwoche der VG Altenkirchen-Flammersfeld gebührend ab. Bei vielen lustigen und heiteren Spielen sowie sportlicher Betätigung wie das Bogenschießen, Armbrustschießen und Speerwerfen waren die erste und zweite Gruppe an Vor- und Nachmittag rundum zufrieden und begeistert. Fotos: VG AKFL