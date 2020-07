Veröffentlicht am 16. Juli 2020 von wwa

BETZDORF – Alte Lagerhallen der Deutschen Bahn AG in Betzdorf gehen in Flammen auf – Durch verschiedene Mitteiler wurde am Donnerstagmorgen, 16. Juli 2020, gegen 01:44 Uhr die Polizei in Betzdorf darüber in Kenntnis gesetzt, dass die abbruchreifen, leerstehenden Lagerhallen der Deutschen Bahn AG, in der Ladestraße in Betzdorf in Flammen stehen.

Durch die Rettungsleitstelle Montabaur wurde die Freiwillige Feuerwehr Betzdorf alarmiert. Bei Eintreffen vor Ort stand die Lagerhalle bereits in Vollbrand. Durch die FFW Betzdorf wurden weitere Feuerwehrkräfte der Verbandsgemeinde Betzdorf- Gebhardshain nachalarmiert. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Zu der Ursache des Brandes kann die Polizei momentan noch keine Angaben machen. Quelle: Polizei