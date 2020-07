Veröffentlicht am 17. Juli 2020 von wwa

NENTERSHAUSEN – Versuchter Raubüberfall auf Döner Imbiss in Nentershausen – Polizei sucht Zeugen – Am Dienstagabend, 14. Juli 2020, kam es gegen 21:35 Uhr zu einem versuchten Raubüberfall auf einen Döner Imbiss in der Koblenzer Straße in Nentershausen. Ein unbekannter maskierter männlicher Täter betrat den Imbiss und bedrohte den Inhaber mit einer Waffe und forderte die Öffnung der Kasse. Der Inhaber verweigerte lautstark die Herausgabe des Bargeldes. Daraufhin ergriff der Täter die Flucht. Er flüchtete über die Koblenzer Straße Richtung Görgeshausen und lief den Fußweg zum Kapellenweg hoch. Dort verlor sich die Spur des Täters. Der Täter ist circa 20 bis 30 Jahre alt, circa 185 cm groß und hatte eine sportliche Figur. Der Mann war dunkel gekleidet und war mit einer Sturmhaube maskiert. Quelle: Polizei