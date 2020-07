Veröffentlicht am 16. Juli 2020 von wwa

WISSEN – Trunkenheit im Verkehr in Wissen – Am Dienstagabend, 14. Juli 2020, wurde kurz nach 19.30 Uhr ein Pkw-Fahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle von einer Funkstreife der Polizeiwache Wissen in der Rathausstraße in Wissen angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 42jährige Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Nach erfolgtem Atemalkoholtest wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Quelle: Polizei