Veröffentlicht am 16. Juli 2020 von wwa

BETZDORF – Spezialist für Metallbau bezieht neue Betriebsstätte in Betzdorf – Die ms-industrieservice GmbH mit Sitz in Betzdorf ist ein meistergeführtes Familienunternehmen, das auf Metallbauarbeiten aus Stahl-, Aluminium- und Edelstahl sowie Blecharbeiten jeglicher Art spezialisiert ist. Landrat Dr. Peter Enders und Lars Kober, Leiter der Wirtschaftsförderung des Kreises, besuchten den Betrieb, der vor rund einem halben Jahr seine neu errichtete Produktionshalle am Rangierberg in Betzdorf bezogen hat. „Um das Unternehmenswachstum auch weiterhin gewährleisten zu können, entschlossen wir uns zum Bau der neuen Betriebsstätte“, erklärte Inhaber und Geschäftsführer Michael Schäfer. Mit einer Fläche von rund 500 Quadratmetern und einer Höhe von neun Metern biete die Halle durch die vergrößerte Produktionsfläche die Möglichkeit, auch größere Stahlbauanlagen zu fertigen.

Von Michael Schäfer in Scheuerfeld gegründet, besteht das Unternehmen nun bereits seit über zehn Jahren. Gemeinsam mit seinen Söhnen Marcel und Manuel, die beide im Familienbetrieb tätig sind, konnte sich ms-industrieservice schnell in der Region etablieren. Manuel Schäfer bildet bereits gemeinsam mit Vater Michael die Geschäftsführung. Das Leistungsspektrum des Unternehmens, das insgesamt sechs Mitarbeiter beschäftigt, umfasst vier Sparten: Zum Bereich Metallbau gehört unter anderem die Fertigung von Baugruppen unter Einsatz verschiedener Schweißverfahren. In diesen Bereich fallen auch die Aufträge von Privatkunden für die Fertigung etwa von Geländern oder Treppen. Zur Sparte Mechanische Dienstleistungen gehört die Bearbeitung von Teilen aus Stahl, Aluminium und Edelstahl beziehungsweise die Lohnfertigung im CNC-Bereich. Eine weitere Sparte ist die Fertigung von Maschinen und Anlagen sowie einzelner Komponenten. Der Bereich Industriemontagen mit Montagearbeiten im Metallbau sowie dem „Umzug“, der Wartung und Instandhaltung von Bestandsmaschinen rundet das Portfolio ab.

Seit März ist ms-industrieservice als Schweißfachbetrieb zertifiziert nach DIN EN 1090-2. Trotz der besonderen Umstände in der Anfangsphase der Corona-Krise hielt das Unternehmen an dem Plan, sich zertifizieren zu lassen, fest, was schließlich auch erfolgreich umgesetzt werden konnte. Das nächste Ziel haben sich die Schäfers auch schon gesteckt: Das Unternehmen plant, Ausbildungsbetrieb für Metallbauer der Fachrichtung Konstruktionstechnik zu werden. Teamarbeit und ein respektvoller und wertschätzender Umgang miteinander sind Michael Schäfer sehr wichtig, ebenso wie die Verbundenheit mit der Region. „Mit dem Standort in Betzdorf wollen wir zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region Westerwald/Altenkirchen beitragen und somit die Region stärken“, betont der Firmengründer.

Foto: Michael Schäfer, Gründer und Geschäftsführer von ms industrieservice (2. von links), stellte gemeinsam mit seinen Söhnen Landrat Dr. Peter Enders (3. von links) und Lars Kober, Leiter der Wirtschaftsförderung (links), die neue Betriebsstätte am Rangierberg in Betzdorf vor. (Foto: privat)