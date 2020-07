Veröffentlicht am 16. Juli 2020 von wwa

BRACHBACH – Schwerer E-Bike-Unfall auf der B 62 – Am Montagnachmittag, 13. Juli 2020, gegen 16:30 Uhr, befuhr eine E-Bike-Fahrerin gemeinsam mit ihrem Ehemann die B 62 von Mudersbach Richtung Kirchen. Als sie in Höhe Büdenholz auf den dort verlaufenden Gehweg fahren wollte, rutschte ihr Vorderrad seitlich weg und sie kam zu Fall. Hierbei wurde sie schwerverletzt und musste in ein Krankenhaus nach Siegen gebracht werden. Quelle: Polizei