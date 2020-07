Veröffentlicht am 16. Juli 2020 von wwa

MARENBACH – Ballonfahrt beim Schützenverein „Im Grunde“ Marenbach – Unter dem Motto “Unser Fest fällt aus, wir steigen in die Lüfte“, bietet der SV „Im Grunde“ Marenbach am Sonntag, 19. Juli 2020 für alle Interessierten wieder Fahrten mit Heißluftballons an. Gestartet wird in den frühen Abendstunden, dort wo normalerweise das Schützenfest stattfinden würde. Kontakt für Infos und Anmeldungen bei Udo Walterschen 0173-5845355. Es gilt die am 19. Juli 2020 aktuelle CoBelvo. Auf viele Teilnehmer freut sich der SV Im Grunde Marenbach. (udma) Foto: Privat