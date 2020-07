Veröffentlicht am 15. Juli 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kurs Babysitter Ausbildung bei DRK Kreisverband Altenkirchen – Am 13., 20. und 27. September, von jeweils 09.00 bis circa 17.00 Uhr, startet das Deutsche Rote Kreuz, unter bestimmten Hygienevorgaben, eine Babysitter Ausbildung in Altenkirchen. Ausgebildet werden Jugendliche ab 14 Jahren. Die Inhalte der Ausbildung umfassen folgende Themen: Entwicklungsbesonderheiten im Säuglings- und Kleinkindalter, Kinderkrankheiten, Baby- und Kinderpflege, gesunde Ernährung, altersgerechte Kinderspiele, Kindernotfälle. Jugendliche, die sich zum Babysitter ausbilden lassen möchten, sollten nicht unter 14 Jahren sein. Mit 16 Jahren können die Kindersitter vom DRK an interessierte Eltern im gesamten Kreisgebiet vermittelt werden.

Vermittlungsgesuche und Anmeldungen für den nächsten Kurs nimmt Birgit Schreiner, Tel. 02681-800644, vormittags, Sachbearbeiterin im DRK-Kreisverband Altenkirchen, entgegen oder per E-Mail: schreiner@kvaltenkirchen.drk.de.