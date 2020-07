Veröffentlicht am 15. Juli 2020 von wwa

WINKELBACH – PKW-Brand in Winkelbach – Am Dienstagmittag, 14. Juli 2020, gegen Mittag, geriet ein Personenwagen an der B 8 bei Winkelbach in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Offenbar wurde das Feuer durch einen Kabelbrand im Motorraum verursacht. Es wurde niemand verletzt. Quelle: Polizei