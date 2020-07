Veröffentlicht am 15. Juli 2020 von wwa

CORONA – KREIS ALTENKIRCHEN -Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie: Ein positiver Test im Haus Mutter Teresa in Niederfischbach – Eine Bewohnerin des Seniorenheims Haus Mutter Teresa in Niederfischbach ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Darüber informiert das Kreisgesundheitsamt in Altenkirchen aktuell. Nach einem Krankenhausaufenthalt wurde die 82-Jährige, die keine Symptome zeigt, routinemäßig getestet. Das Ergebnis eines weiteren Tests steht aus. Sicherheitshalber wurde die Seniorin vom Träger der Einrichtung, der Siegener Marien-Gesellschaft, ins dortige St.-Marien-Krankenhaus verlegt. Die Beschäftigten der Niederfischbacher Senioreneinrichtung werden getestet. Damit gibt es aktuell sieben positiv auf das Corona-Virus getestete Personen im Kreis Altenkirchen.

Die Statistik im Überblick: (Stand: 15. Juli, 12 Uhr)

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 177

Steigerung zum Vortag: +1

Aktuell Infizierte: 7

Geheilte: 159

Verstorbene: 11