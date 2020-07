Veröffentlicht am 15. Juli 2020 von wwa

A K T U E L L – WEITEFELD – Vollbrand eines Wohnhauses in Weitefeld, An der Steinart 5. – In Weitefeld ist am Mittwochvormittag, 15. Juli 2020, gegen 09:00 Uhr ein Wohnhaus in Brand geraten. Die Leitstelle Montabaur alarmierte Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei. Alle Bewohner sind im Freien. Quelle: Polizei