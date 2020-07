Veröffentlicht am 15. Juli 2020 von wwa

HAMM (Sieg) – Rock, Krimi und die Klüngelköpp – Kultur und Genuss in der VG Hamm auch in den Ferien – Und weiter geht’s mit dem KulturGenussSommer in der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg). Auch in den Ferien werden Musik-Events und leckere Menüs geboten. Das Motto heißt „Pure Sommerliebe“.

Mitwirkende sind die Hotels Auermühle und Alte Vogtei in Hamm, die Klostergastronomie und das Hofcafé Heinzelmännchen in Marienthal sowie – neu eröffnet und neu dabei – das Haus S.E.E. (Schlafen, Essen, Erholen – ehemals Haus Elisabeth) in Marienthal.

Das Programm der nächsten Tage:

19.07.2020, 15 Uhr: Jojo Weber und Armin Seibert mit Musik im Klostergarten Marienthal

19.07.2020, 18 Uhr: Lesung „Kalt ruht die Nacht“ im Romantikhotel Alte Vogtei in Hamm (Sieg). Michaela Abresch liest bei Wein und Canapées aus ihrem Westerwald-Krimi.

01.08.2020: „Shine-on-Festival“, 19 Uhr, mit Rock der 60er bis 80er im Klostergarten Marienthal.

08.08.2020: Beatles Revival mit den „Peteles“ im Klostergarten

09.08.2020: Die Klüngelköpp im Klosterdorf (bonnticket.de)

Bitte daran denken, dass wegen der Corona-Regeln auch bei Konzerten eine Reservierung bzw. Anmeldung entweder direkt im Lokal oder bei der genannten Vorverkaufsstelle nötig ist.