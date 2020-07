Veröffentlicht am 15. Juli 2020 von wwa

EICHEN – Flohmarkt und Inventarverkauf im Eichener Hof – Erlös für Schulbauprojekt in Ruanda – Ein Flohmarkt und Inventarverkauf findet am Samstag, 18. Juli, in der Zeit von 10 bis 22 Uhr im ehemaligen Hotel-Restaurant „Eichener Hof“ in Eichen, Hauptstraße 39, statt. Nach Auskunft von Besitzer Bernhard Seelbach, der aus Eichen stammt und heute in Frankfurt lebt, werden in dem Gebäude Wohnungen entstehen. Zum Verkauf am nächsten Samstag stehen unter anderem Theke, Zapfhahn, Tische, Stühle, Eckbänke, Barhocker, antike Schränke, Bilder, Geschirr, Lampen und Gläser, eine gut erhaltene Einbauküche und Elektrogeräte. Der Erlös aus dem Verkauf des Interieurs kommt einem vom Landkreis Altenkirchen unterstützten Schulbauprojekt der Stiftung „Fly & Help“ in Ruanda zugute.