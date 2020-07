Veröffentlicht am 15. Juli 2020 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle in Niederfischbach – Am Montag, 13. Juli 2020, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer, gegen 07:00 Uhr, den nicht abgesperrten Teil des Bauhofgeländes, wo sich ein abgestelltes Übungsfahrzeug befand, das gegen dort abgelegte Teile und den dahinter befindlichen Zaun gedrückt wurde. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf. Quelle: Polizei