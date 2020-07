Veröffentlicht am 15. Juli 2020 von wwa

WINDHAGEN – Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Windhagen – Im Zeitraum von Samstag bis Montag, 11. bis 13. Juli 07.2020, zwischen 14:00 und 16:30 Uhr, hebelten unbekannte Täter die rückwärtige Terrassentür eines Einfamilienhauses im Taubenweg in Windhagen auf. Im Anschluss durchsuchten sie deliktstypisch das Anwesen und entwendeten Schmuck. Vermutlich flüchteten die Täter wieder über die rückwärtige Terrasse.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei