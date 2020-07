Veröffentlicht am 14. Juli 2020 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfall mit höherem Sachschaden in Kirchen – Ein junger Pkw-Fahrer befuhr am Montag, 13. Juli 2020, gegen 04:40 Uhr, die Straße „Auf dem Molzberg“ in Richtung Struthof. In Höhe der Berufsbildenden Schule verlor er infolge unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab, wo er sich überschlug. Er wurde dabei nicht verletzt, es entstand jedoch größerer Sachschaden. Quelle: Polizei