Veröffentlicht am 14. Juli 2020 von wwa

LINZ – Ehrlicher Finder übergibt Geldbörse der Polizei – Am Montagmorgen, 13. Juli 2020, staunte ein 55jähriger Mann nicht schlecht, als er in Linz auf einem Parkplatz eine Geldbörse mit einem vierstelligen Geldbetrag fand. Umgehend informierte der ehrliche Finder die Polizei. Der 85jährige Verlierer konnte so ausfindig gemacht werden und nahm erleichtert die Geldbörse im Empfang. Quelle: Polizei