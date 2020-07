Veröffentlicht am 14. Juli 2020 von wwa

GÜLLESHEIM – Trunkenheitsfahrt in Güllesheim – Am Montagmittag, 13. Juli 2020, gegen 13 Uhr, wurde nach einem festgestellten Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot in der Lindenstraße in Güllesheim der 49jährige Fahrzeugführer eines PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch und alkoholbedingte Ausfallerscheinungen bei dem Fahrer fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,06 Promille. Dem Mann wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Quelle: Polizei