Veröffentlicht am 14. Juli 2020 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Nahkauf Breidenbach in Birken-Honigsessen veranstaltet große Tombola anlässlich des ausgefallenen Schützenfestes – Dass es dieses Jahr kein Schützenfest geben wird, ist so langsam Realität geworden. Doch auch nach den Postkarten- und Paketaktionen der Schützen auf der Birkener Höhe ist noch nicht Schluss: Der Nahkauf Breidenbach, als langjähriger Unterstützer der Schützenbruderschaft, hat sich kurzerhand dazu entschlossen, in ihrem Geschäft in der Ortsmitte eine Schützenfest-Tombola zu veranstalten. Hier gibt es unter anderem drei Schützenfestpakete zu gewinnen, wie sie in den letzten Wochen bei der Bruderschaft bestellt werden konnten.

Des Weiteren spendet der Nahkauf Breidenbach einen Sachpreis im Wert von 250 Euro für die große Verlosung. Der Losverkauf findet ab sofort im Geschäft statt. Die Lose sind für 1,00 Euro pro Stück an der Kasse erhältlich. „Es ist mir ebenfalls eine Herzensangelegenheit, dass ich Spenden für die Jugend sammeln kann“, so Breidenbach. Sie freut sich daher auf zahlreiche Losverkaufe und besonders über die Tatsache, dass der Erlös dieser Aktion an die Jugendabteilung der St. Hubertus Schützenbruderschaft Birken-Honigsessen gespendet werden kann.