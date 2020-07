Veröffentlicht am 14. Juli 2020 von wwa

DÖTTESFELD-FLAMMERSFELD – Ferienspaß in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld – Mit Droppy, dem BHAG Wassertropfen in die Ferien! – Egal ob bei Regen oder Sonnenschein, den spannenden Geheimnissen der Ressource Wasser in kleinen Gruppen an einem Ferientag auf den Grund zu gehen, das machte den sechs- bis zehnjährigen Nachwuchsforschern der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld sichtlich Spaß. Mit Gummistiefeln und Wechselkleidung ausgerüstet begleiteten die Kinder den BHAG Wassertropfen an unterschiedliche Referenzorte in Flammersfeld und Döttesfeld im Wiedtal.

Von der Quelle bis zum Trinkwasser blieb kein Thema unbehandelt. Unter Anleitung von Maria-Elisabeth Loevenich, BHAG Projektleitung und mit Unterstützung der Jugendpflege Altenkirchen-Flammersfeld, wurde auch in diesem Sommer für die Kinder der erweiterten Versorgungsregion von der Bad Honnef AG ein individuelles Ferienspaßprogramm möglich gemacht.

Während die einen am Mittwoch im Ratssaal der Verbandsgemeindeverwaltung Flammersfeld ihr Forscherlabor aufbauten, um damit unterschiedliche Wasserproben zu untersuchen und das Umfeld der Rheinstraße nach Zeichen der Wasserversorgung abzusuchen, forschten die anderen am Freitag direkt in und an der Wied. Hier blieben nur wenige Socken und Füße trocken, waren die Kinder doch mit ungebremstem Forschereifer bei der Sache.

Damit beim Ferienspaß neben dem Forschen und Lernen auch das Spielen nicht zu kurz kommt, hatte Loevenich kurzerhand einige Spiellieder und ein Wasser-Bingo-Spiel im Forschergepäck. Die Ausgabe einer Vielzahl von Kuschel-Wassertropfen ließ dann die Ferienstimmung auf den Höhepunkt ansteigen und so ging die erste Ferienspaßwoche für die Kinder viel zu schnell vorbei.

Die enggierten Kinder haben die Ressource Wasser an den Ferientagen mit Freude schätzen gelernt und wollen sich auch in Zukunft dafür einsetzen, das Wasser, seine Lebewesen und nicht zuletzt auch ihre eigene Gesundheit stärker wert zu schätzen und zu schützen. Mit einer lauten Applaus-Rakete bedanken sich Waltraud Franzen von der Jugendpflege Altenkirchen-Flammersfeld und die Kinder der diesjährigen Ferienspaßgruppen für das nachhaltige Ferienerlebnis und freuen sich schon auf das nächste Jahr. (Text: Marlies Loevenich) Fotos: VG AKFL(4)/R. Wachow(14)