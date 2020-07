Veröffentlicht am 14. Juli 2020 von wwa

GÜLLESHEIM – Geschwindigkeitsmessung auf der B 256 in der Gemarkung Güllesheim – Am Freitag, 10. Juli 2020, wurde im Zeitraum von 18:00 bis 23:00 Uhr im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Straßenhaus auf der Bundesstraße 256 zwischen Oberlahr und Güllesheim eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Im Messbereich ist die Geschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften auf 70 km/h begrenzt. In den vergangenen Jahren kam es aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf dieser Strecke zu mehreren schwereren Verkehrsunfällen. Bei einer Durchlaufzahl von 486 Fahrzeugen sind 40 Fahrzeugführer/innen im Verwarnungsgeldbereich und 22 Fahrer/innen im Anzeigenbereich gemessen worden. Vier Fahrzeugführer/innen erwartet zudem ein Fahrverbot. Der „Tagesschnellste“ ist mit einer Geschwindigkeit von 135 km/h gemessen worden. Quelle: Polizei