Veröffentlicht am 14. Juli 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Aufstieg durch höhere Berufsbildung: „Geprüfte Betriebswirte“ in Altenkirchen – Eine abgeschlossene Berufsausbildung in Kombination mit der richtigen Weiterbildung bietet interessante berufliche Perspektiven – Fortbildungen mit IHK-Abschluss haben eine lange Tradition und eine hohe Akzeptanz bei den Unternehmen. Sie verbinden auf verschiedenen Qualifikationsebenen Theorie und Praxis. – Auf der höchsten Qualifikationsebene liegt der Abschluss „Geprüfte/r Betriebswirt/in“. Im Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) wird er auf der gleichen Ebene wie die akademischen Masterabschlüsse eingeordnet.

Die IHK-Akademie Koblenz bietet ab dem 29. Oktober 2020 auch in Altenkirchen ihre kompakte achtzehnmonatige Weiterbildung zum/zur „Geprüften Betriebswirt/in“ an. Die Inhalte orientieren sich an der Praxis und vermitteln ein umfassendes betriebswirtschaftliches und Managementwissen, das branchenübergreifend gut eingesetzt werden kann. Die fachliche und persönliche Weiterentwicklung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer steht dabei immer im Vordergrund.

Jutta Wiedemann, zuständige Bildungsmanagerin, beschreibt es so: „Wer bereits einen Abschluss als Fachwirt/in, Fachkaufmann/frau oder auch Bilanzbuchhalter/in hat und den nächsten Karriereschritt gehen will, kann sich mit der Weiterbildung das nötige Rüstzeug verschaffen. Komplexe betriebswirtschaftliche Herausforderungen erkennen und diese kompetent und zielgerichtet lösen, aber auch Mitarbeiterführung – das sind die Themen, mit denen sich die Teilnehmenden beschäftigen. Wer neue Aufgaben auf der betrieblichen Entscheidungsebene übernehmen will und diese Fähigkeiten mitbringt, kommt viel besser zurecht.“

Ein Gewinn also für beide: für die Unternehmen, die mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern ihre Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit stärken. Und für die Mitarbeiter, deren berufliche Entwicklungsmöglichkeiten über die höhere Berufsbildung in Punkto Verantwortung und Karriereperspektiven denen von Hochschulabsolventen nicht nachstehen müssen. Informationen dazu gibt es von Jutta Wiedemann über ( 0261 30471-72 oder * wiedemann@ihk-akademie-koblenz.de