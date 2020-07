Veröffentlicht am 14. Juli 2020 von wwa

RENNEROD – Fahrt unter Drogeneinfluss in Rennerod – Am Sonntagabend, 12. Juli 2020, 21:10 Uhr, wurde in Rennerod ein Personenkraftwagen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 26jährige Fahrer aus der Verbandsgemeinde Westerburg hatte bereits Vorerkenntnisse, auch wegen Drogendelikten. Auch diesmal wies er Anzeichen auf aktuellen Betäubungsmitteleinfluss auf. Ein Drogenvortest erhärtete den Verdacht, weswegen dem jungen Mann zur Beweissicherung eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn werden Anzeigen wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss und des Betäubungsmittelverstoßes vorgelegt. Quelle: Polizei