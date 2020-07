Veröffentlicht am 14. Juli 2020 von wwa

WISSEN – Sachbeschädigung an Pkw und Hinweisschild – Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Freitag auf Samstag, 10. auf 11. Juli 2020, zwischen 14:30 und 08:55 Uhr, einen auf dem Parkdeck abgestellten VW Passat eines 48jährigen Mannes. Zum wiederholten Mal wurde hier die Seitenscheibe eines Fahrzeuges eingeschlagen und nichts entwendet. Außerdem zertrümmerten unbekannte Täter im gleichen Zeitraum am Eingang vom Parkdeck zum Regio-Bahnhof ein Hinweisschild aus Plexiglas mit der Aufschrift „Das Rauchen ist im gesamten Bahnhofsbereich verboten“. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei