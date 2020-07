Veröffentlicht am 13. Juli 2020 von wwa

HORHAUSEN-WILLROTH – Straßenverkehrsgefährdung zwischen Horhausen und Willroth – Am Samstagvormittag, 11. Juli 2020, gegen 10:50 Uhr kam es zu einer Straßenverkehrsgefährdung auf der B 256 zwischen Horhausen und Willroth. Der Fahrer eines weißen Skoda Yeti überholte eine vor ihm fahrende Fahrzeugschlange mit mehreren Pkw, obwohl er die gesamte Überholstrecke in Richtung Horhausen nicht einsehen konnte. Ein entgegenkommender Fahrer eines Ford Mondeo konnte einen Frontalzusammenstoß nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichen auf den unbefestigten Seitenstreifen vermeiden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. (te)