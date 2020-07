Veröffentlicht am 13. Juli 2020 von wwa

CORONA – KREIS NEUWIED – Aus 1 mach 9 – eine Reiserückkehr mit Folgen – Den Anstieg der Infektionen um weitere neun Menschen am Wochenende nimmt Landrat Achim Hallerbach nochmal zum Anlass, einen deutlichen Appell an die Bürgerinnen und Bürger zu richten: „Der Anstieg führt uns mehr als deutlich vor Augen, dass wir mitten in der Pandemie sind!“

Am Wochenende stieg die Zahl der Infektionen von 215 auf 226 an. Ein Reiserückkehrer war infiziert. Dessen enge Kontakte wurden nach der Ermittlung des Gesundheitsamtes auf Infektionen mit COVID19 getestet. Bei sechs Personen des familiären Umfeldes und drei weiteren Bekannten wurde eine Infektion mit dem Virus nachgewiesen.

„Dass ausgehend von einem einzigen Menschen (bisher) neun weitere Menschen infiziert werden, zeigt wie hoch ansteckend das Corona-Virus ist, wie schnell aus ‚infektionsfrei‘ ‚infiziert‘ wird und wie wichtig die Einhaltung der Reiserückkehrregeln ist. Es ist unbedingt notwendig, dass bei einer Reiserückkehr das Gesundheitsamt informiert und die Quarantäne eingehalten wird“, so Landrat Achim Hallerbach, der sich im Gesundheitsamt über die Infektionskette informierte.

Sowohl die Fachkräfte des Gesundheitsamtes als auch der Landrat sind sich einig:

o Wir sind mitten in der Pandemie!

o Reiserückkehrregeln schützen das soziale Umfeld

o Eingehaltene Abstände und Masken erschweren dem Virus den Weg zu neuen Opfern.

Helfen Sie mit, damit „Aus 1 mach 9“ eine absolute Ausnahme bleibt.