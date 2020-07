Veröffentlicht am 12. Juli 2020 von wwa

WEITEFELD – Körperverletzung mit Baseballschläger in Weitefeld – Im Rahmen eines Streits in Weitefeld am Sonntagmorgen, 12. Juli 2020, gegen 00:14 Uhr schlug ein 14jähriger Junge mit einem Baseballschläger auf seinen Kontrahenten ein, wodurch der eine Platzwunde am Kopf davon trug. Da der Jugendliche erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutprobe angeordnet und zudem ein Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei