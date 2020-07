Veröffentlicht am 12. Juli 2020 von wwa

DAADEN – Auffahrunfall unter Alkohol in Daaden – Ein 33jähriger Pkw Fahrer fuhr am Sonntagmorgen,12. Juli 2020, gegen 02:18 Uhr in Daaden mit seinem Pkw auf ein vor ihm stehenden Pkw auf und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er konnte ermittelt werden. Bei der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit fiel den eingesetzten Polizeibeamten auf, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Es erfolgte daraufhin eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Quelle: Polizei