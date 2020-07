Veröffentlicht am 12. Juli 2020 von wwa

WISSEN – Wissener Schützen und ihre Freunde treffen sich im Biergarten – Was sich am Samstagnachmittag mit Böllerschüssen ankündigte, hätte das große Wissener Schützenfest sein können. Und auch noch das 150. Leider ist in diesem Jahr alles anders. Anstelle einer riesigen Festveranstaltung mit allem Drum und Dran begnügte sich der heimischen Schützenverein mit einem lockeren Treffen für Mitglieder und Freunde im Biergarten des Schützenhauses. 2021 wird aber alles nachgeholt, versprach der Vorstand. Es gab am Samstag sogar eine echte Überraschung: Die Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen war angerückt und begeisterte mit drei Stücken.

Grund zur Freude hatten auch die Kinder und Frauen: Die einen nahmen einen leckeren Paradiesapfel entgegen, die anderen eine Tüte gebrannte Mandeln. Um 22 Uhr stellte sich aber trotz der Enttäuschung über das ausgefallene Fest eine gewisse Freude ein: Ein kleines Feuerwerk ließ wenigstens ein bisschen Festtagsstimmung aufkommen.