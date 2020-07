Veröffentlicht am 12. Juli 2020 von wwa

WESTERBURG – Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrrad in Westerburg – Am Donnerstagnachmittag, 09. Juli 2020, gegen 17:10 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Neumarktstraße/An der Talbrücke in Westerburg zu einem Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrrad. Die PKW-Fahrerin befuhr die Neumarktstraße und wollte an der grün zeigenden Lichtzeichenanlage nach links in die Straße „An der Talbrücke“ abbiegen. Die Fahrradfahrerin befuhr die Neumarktstraße in entgegengesetzter Richtung und wollte bei grün zeigender Lichtzeichenanlage geradeaus auf der Neumarktstraße weiterfahren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrrad. Bei der genannten Unfallörtlichkeit handelt es sich um eine stark befahrene Strecke. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Westerburg (02663/98050) in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei