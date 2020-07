Veröffentlicht am 12. Juli 2020 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall in Wissen – eine Person verletzt – 10.000 Euro Sachschaden – Am Samstagvormittag, 11. Juli 2020, gegen 09:05 Uhr, befuhr ein 46jähriger Fahrzeugführer mit seinem Daimler-Benz die Holschbacher Straße aus Richtung Hermannstraße kommend in Fahrtrichtung Morsbacher Straße und beabsichtigte nach links in Richtung Morsbach abzubiegen. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt eines für ihn von rechts kommenden Seat Leon eines 63jährigen Fahrzeugführers. Dieser befuhr die Morsbacher Str. aus Richtung Birkener Str. kommend und beabsichtigte seinerseits nach links in die Holschbacher Str. abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Einmündungsbereich. Der 63jährige erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand nach Schätzung der Polizei insgesamt circa 10.000 Euro Sachschaden. Quelle: Polizei